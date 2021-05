Truffano un’anziana con la scusa del Covid: entrano in casa millantando di dover monitorare la risposta degli anticorpi al vaccino

SAN BENEDETTO - Sono davvero persone senza scrupoli quelle che, ieri pomeriggio, hanno colpito nell’abitazione di un’anziana in via Gino Moretti, nei pressi dell’ospedale di San Benedetto. Hanno infatti raggirato un’anziana che aveva fatto il vaccino da pochi giorni alla quale hanno riferito di dover verificare la presenza degli anticorpi.

La donna ha infatti ricevuto la visita di una ragazza che, spacciandosi per una operatrice sanitaria di una delle associazioni di volontariato che stanno operando sul territorio in ottica anticovid, le ha detto di dover verificare la presenza degli anticorpi per capire l’efficacia del vaccino al quale, effettivamente, la signora si era sottoposta alcuni giorni prima. L’anziana ha creduto alla buona fede della sua visitatrice e non ha dubitato di quello che le ha detto la ragazza facendola così entrare. In una stanza avveniva il fasullo test degli anticorpi mentre qualcun altro, d’accordo con la giovane, è entrato dietro la finta operatrice sanitaria ed ha perlustrato l’appartamento dove la donna vive sola. E’ riuscito a portar via alcuni monili d’oro.

Dell’ammanco però la donna si è accorto una volta che la truffatrice aveva lasciato l’abitazione al termina dell’esame fasullo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Non è escluso che i truffatori si siano appostati all’esterno del Palasport ed abbiano seguito la donna dopo la vaccinazione per vedere dove abitasse per poi entrare in azione ieri pomeriggio, ad alcuni giorni di distanza dalla somministrazione. Le forze dell’ordine dovranno dunque mantenere monitorata la situazione all’esterno dei punti vaccinali per cercare di individuare e fermare questi veri e propri sciacalli.

