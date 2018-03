Trovato con un chilo di cocaina nell'auto: condannato a 6 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli, Annalisa Giusti, ha condannato a sei anni di reclusione un albanese di 52 anni, B. H., assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si riferiscono al maggio di tre anni or sono quando l’uomo venne notato dai carabinieri in un’auto ferma sul ciglio della strada. I militari insospettiti si avvicinarono ed effettuarono una perquisizione all’interno del mezzo. Sotto uno dei sedili anteriori rinvennero due sacchi di cellophane di colore nero all’interno dei quali c’erano due panetti di cocaina di ottima qualità, circa un chilo. Con quel quantitativo si sarebbero potute confezionare circa 3.600 dosi vendute abitualmente sul mercato a 100 euro l’una. L’uomo rimase sei mesi in carcere e poi altri sei mesi agli arresti domiciliari. Ora la condanna. La droga proveniva dall’Albania e fatta giungere in Italia via mare. La difesa ha già annunciato di voler ricorrere in Appello.