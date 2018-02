Ritrovato morto nella sua roulotte col cane che lo veglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Giallo a San Benedetto per il ritrovamento di un cadavere in una roulotte nei presi della casello autostradale. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri si tratterebbe di un clochard conosciuto come “Il tedesco”, il cui corpo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri, che indagano sulle cause della morte, hanno anche trovato uno dei cani dell’uomo che ne vagliava il cadavere.