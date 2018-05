Troppi pericoli in quella spiaggia: bagni vietati tutta l'estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Troppi annegamenti, troppe situazioni di emergenza. Il Comune vieta la balneazione nell’area della spiaggia che si trova di fronte alla pineta dei Funai. Da oggi fino alla fine del mese di settembre fare il bagno nel tratto di mare che si trova a ridosso dell’ex stadio Ballarin fino al confine con Grottammare diventa fuorilegge. Lo dice il Comune, lo conferma la Capitaneria di Porto. Così, nell’elenco delle acque non balneabili, per motivi di inquinamento e accessibilità, compare anche quella sorta di oasi felice che da sempre rappresenta una sorta di spiaggia lontana dalla corsa all’ombrellone che caratterizza i momenti caldi delle varie stagioni estive. Il mare, in quel tratto, è pericoloso. E sono i numeri a dirlo considerate le numerose emergenze che hanno accompagnato la passate stagioni e che, in qualche caso, hanno avuto tragici risvolti.