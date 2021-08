Tromba d'aria nella notte, le raffiche di vento fanno cadere alberi sulle strade, compresa l'A14

SAN BENEDETTO - Lavoro straordinario la scorsa notte per i vigili del fuoco di San Benedetto che sono intervenuti in più punti della provincia e in particolare sulla costa per una tromba d'aria. Le fortissime raffiche di vento hanno cerato problemi anche tra Offida e Ripatransone con la caduta di piante e alberi sulle strade e sulla Valtesino. Sull'autostrada A14 all'altezza del casello di Grottammare è caduta una pianta che è stata subito rimossa . A San Benedetto il vento ha spazzato via un gazebo nel quartiere di San Filippo Neri.

Ultimo aggiornamento: 10:18

