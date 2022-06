San Benedetto, tre giovani al Pronto soccorso per abuso di alcol. Notte di movida senza pace fino all'alba

SAN BENEDETTO - Notte di emergenza ancora una volta per la movida. A farne le spese stavolta sono stati tre ragazzi, tra i 20 e i 22 anni, che sono finiti al Pronto soccorso per aver bevuto troppo. Ancora una volta è il problema dell'alcol, oltre quello degli schiamazzi, a ripresentarsi prepontentemente lungo la Riviera dove le notti del fine settimana diventano sempre ad alto rischio.

Segnalazioni inoltre di altri giovani che si sono presentati dai sanitari con traumi da caduta per vicende, probabilmente, legate all’alcol. Insomma ancora una volta un bilancio pesante per la notte del weekend estivo in centro e sul lungomare di San Benedetto.

Nonostate le ordinanze, le promesse di controlli non sono mancati anche gli schiamazzi che hanno tenuto svegli in molti, soprattutto nella zona del quadrilatero, fino alle prime luci dell’alba.

