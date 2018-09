Travolto da una moto: padre Lauro muore dopo 40 giorni d'agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È morto ieri alle 12, in ospedale, padre Lauro Carbonari. Il frate francescano e sacerdote, che aveva 80 anni, era stato investito nel tardo pomeriggio del 16 agosto di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, in via Toscana, della quale faceva parte da oltre dieci anni. Padre Lauro era stato preso in pieno da una moto di passaggio e le sue condizioni erano subito parse estremamente gravi. Era stato trasportato in ospedale, a San Benedetto, dove ha lottato tra la vita e la morte per quasi sei settimane fino alla tarda mattinata di ieri quando il suo corpo debilitato dalle conseguenze dell’incidente ha ceduto.Padre Lauro era nativo di Treia, nel Maceratese e giovanissimo era diventato un frate francescano. Aveva svolto la sua missione per molti anni nella basilica di San Francesco ad Assisi dove, a metà anni Ottanta, aveva deciso di intraprendere la strada del sacerdozio.Era stato ordinato prete nel 1987 e fu trasferito nella chiesa di San Francesco, una delle più importanti di Ascoli. Da una decina d’anni era nella chiesa di Sant’Antonio di Padova all’interno della quale era diventato parte attiva e punto di riferimento per frati, sacerdoti e per la comunità parrocchiale.