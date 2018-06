Travolge un ciclista, ingrana la marcia e se ne va: caccia al pirata sulla Yaris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E’ caccia al pirata della strada che, intorno alle 11, ha travolto in via Morosini, un anziano ciclista di 82 anni. Stando a quanto riferito sia dal ciclista che da due testimoni che hanno assistito alla scena, l’uomo alla guida dell’auto, una Toyota Yaris, si sarebbe rivolto all’anziano investito subito dopo l’incidente ma poi avrebbe ingranato la marcia e se ne sarebbe andato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’anziano e lo ha trasportato in ospedale mentre la polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha raccolto le testimonianze dei due passanti e dell’investito ed ora è alla ricerca dell’auto che non si è fermata a prestare soccorso.