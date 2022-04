Incidente e lavori, traffico di nuovo in tilt sull'autostrada A14. Caos anche sulla Statale

SAN BENEDETTO - Non c'è pace per il tratto "maledetto" dell'autostrada A14, quello nel sud delle Marche. Anche oggi, infatti, si stanno regsitrando lunghe code, in particolare in direzione sud, nella zona tra San Benedetto e Val Vibrata. A causarle i lavori ma anche un incidente avvenuto nel tratto dell'A14. Come spesso accade, i problemi dell'A14 si riverberano sulla Statale Adriatica: anche qui sono segnalate code e rallentamenti.

Ultimo aggiornamento: 09:14

