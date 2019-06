Traditi da onde e correnti: soccorsi in quattro tra cui un bambino

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Mattinata problematica, quella di ieri, tra la spiaggia e il mare lungo la Riviera delle Palme. Il caldo ha spinto tutti in acqua anche se, ieri, il mare non era proprio la classica “tavola” m era increspato e a tratti insidioso. Così gli addetti al salvataggio sono stati costretti agli straordinari ed hanno dovuto agire con rapidità e risolutezza in numerose occasioni a causa di bagnanti andati in difficoltà proprio a causa delle complicate condizioni. Soccorsi in quattro, tra cui un bambino.