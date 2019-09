Schianto all'incrocio Due ragazzine in scooter ricoverate a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Due minorenni sono state ricoverate all'ospedale regionale dopo essere rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alle tre di oggi all'incrocio fra via Piemonte e via Abruzzi a San Benedetto del Tronto. le due ragazzine erano in sella a uno scooter sono andate a sbattere contro un'auto finendo sull'asfalto. Le due adolescenti sono stata soccorse dagli operatori del 118 che le hanno trasportate al pronto soccorso. Viste le loro condizioni è satto deciso di trasferirle ad Ancona. Per fortuna nel corso della giornata le loro condizioni di salute pur rimanendo sotto osservazioni sono meno gravi.