Torna la movida molesta: vandali scatenati contro gli specchietti

SAN BENEDETTO - Torna l’estate e tornano vandali e schiamazzi. Sabato notte a macchia di leopardo in città, diversi episodi di teppismo. L’atto vandalico più grave è avvenuto in via Balilla dove qualcuno si è divertito a spaccare gli specchietti delle auto in sosta. Almeno cinque sono state le macchine danneggiate. Questa volta insomma i vandali hanno fatto le cose in grande e non è la prima volta che, lungo quella strada, si verificano episodi del genere. La scorsa settimana un ragazzo, ripreso dalle telecamere, si è era accanito contro il moncone dello specchietto di un veicolo che era già stato danneggiando in precedenza. In pratica qualcuno aveva prima divelto lo specchietto del lato passeggero e il teppista, ripreso dalle telecamere, si è messo d’impegno per danneggiare anche il moncone rimasto agganciato al veicolo.I residenti sono esasperati: «Non ce la facciamo più - spiegano - non è possibile avere paura di posteggiare l’auto in quella zona». Agli atti vandalici in via Balilla si aggiungono altri episodi come quello relativo ad una panchina divelta sul lungomare Nord e alle diverse segnalazioni di schiamazzi che sono arrivate, nelle ultime ore, soprattutto dall’area del centro di San Benedetto.