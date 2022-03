Pescano tre tonni abusivamente e li ributtano in mare, multato il comandante di un'imbarcazione

SAN BENEDETTO - Hanno pescato tre tonni sottomisura poi, quando hanno visto spuntare all’orizzonte la motovedetta della Guardia Costiera, li hanno maldestramente buttati in mare. Ma la manovra non è sfuggita ai militari. E’ una delle operazioni portate a termine, negli ultimi giorni, dalla Capitaneria di porto di San Benedetto che ha dato vita ad una serie di attività di controllo finalizzate alla tutela del consumatore finale e alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici in commercio, nonché della salvaguardia degli stock ittici. Il comandante del peschereccio è stato quindi sanzionato per le violazioni commesse per un ammontare di oltre 5500 euro e penalizzato di otto punti.

Ultimo aggiornamento: 16:55

