SAN BENEDETTO - Restano critiche le condizioni di Toni Iacoponi, noto imprenditore rivierasco di 51 anni, ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale di Torrette di Ancona dopo un incidente in moto. Lo schianto è avvenuto nella serata di giovedì a Pedaso, nella rotatoria che porta ad Altidona.

L’uomo era in sella alla sua moto quando è stato centrato in pieno da un’auto guidata da un cuprense che è risultato positivo all'alcool test. Infatti, dopo gli accertamenti effettuati dai carabinieri di Pedaso, è stato rilevato un tasso alcolemico di 1.40 g/l nelle due prove effettuate e di conseguenza gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è in fermo amministrativo. Sulla sua pagina facebook sono tante le dimostrazioni di affetto: «Toni Iacoponi forza – scrive un'amica di lunga data, Roberta Fulgenzi - . Noi gli daremo tempo ed aiuto per tornare a rimettersi in piedi».