Triathlon e fiera: â€‹decine di auto dei distratti "vittime" del carro attrezzi

SAN BENEDETTO- I cartelli c’erano, le ordinanze pure. Ma, è cosa ormai nota, la distrazione vince su tutto. Così ieri mattina, a poche ore dall’inizio delle gare di Triathlon che necessitavano di strade sgombre sul lungomare, i vigili urbani si sono trovati di fronte ad un piccolo esercito di sbadati che, la sera prima, si erano completamente dimenticati di quei cartelli di divieto di sosta posizionati da giorni sul lungomare.Almeno una quarantina di auto, alle sette del mattino, erano ancora presenti. Di quella quarantina di veicoli se ne sono salvati quasi la metà dal momento che gli agenti della polizia locale hanno contattato molti degli automobilisti distratti che, numero di targa alla mano, sono stati raggiunti nei loro vicini luoghi di residenza, e sollecitati a togliere il mezzo in pochi minuti. Per ventidue di loro però non c’è stata storia. I vigili urbani non sono riusciti né a raggiungerli né ad avvisarli così all’arrivo dei carro attrezzi le auto erano ancora lì pronte per essere caricate sui rimorchi e portate nei vari depositi di custodia dai quali recuperarla ad una modica cifra che può tranquillamente superare i cento euro. Oltre alla multa per divieto di sosta che, ovviamente, è alla base di tutto il procedimento.