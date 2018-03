Terzo colpo all'asilo: i ladri rubano i computer dei bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E siamo a tre. Per la terza volta la scuola materna di via Togliatti a San Benedetto. Ignoti hanno infatti portato via i computer e alcuni altri strumenti informatici che, nel tempo, le maestre e i bambini avevano vinto partecipando a gare e concorsi. Insomma un altro colpo dei soliti ignoti in una città che sta diventando sempre più insicura. L’ultimo colpo ai danni della medesima scuola si era infatti verificato meno di mese e mezzo fa quando i ladri si erano introdotti scassinando i distributori di merendine: insomma accontentandosi di pochi spiccioli ma provocando danni piuttosto ingenti. Anche in questo caso a scoprire il furto, i bidelli della scuola che per primi sono entrati nella struttura per preparare le classi e i corridoi all’avvio della giornata.