San Benedetto, tenta di strappare il Rolex a una donna. Messo in fuga dalle urla della vittima

SAN BENEDETTO - Tentativo di scippo, intorno alle 22, in in via Giovanni XXIII, nella zona est del centro. Una donna è stata aggredita da un ragazzo ma è riuscita a mettersi in salvo. Spaventata e sotto choc, ma senza ferite gravi. Il ragazzo, in sella a uno scooter, ha dapprima tentato di strapparle il Rolex dal polso e alla reazione della donna, che si è messa a urlare, è sceso dallo scooter e l'ha inseguita per poi desistere.

La donna è stata soccorsa da un’ambulanza per lo choc ma non ha riportato gravi ferite; sulle tracce del giovane i carabinieri allertati da alcuni residenti della zona che hanno sentito le urla della vittima.

