Accusato di tentata violenza sulla figlia minorenne della compagna, denunciato

SAN BENEDETTO - Un sambenedettese di 46 anni è indagato dalla procura della Repubblica di Ascoli per aver molestato la figlia adolescente della sua nuova compagna per cui è scattata la denuncia alla magistratura. Gli avvocati dell’indagato hanno presentato una nuova documentazione sulla scabrosa vicenda. Prossimamente la presunta vittima sarà ascoltata assieme alla sorella, assistita da una psicologa. Durante una serata di fine estate il quarantaseienne si offrì di dare un passaggio in macchina alla ragazzina per far ritorno a casa la quale accettò volentieri l’invito non immaginando a cosa sarebbe andato incontro. Non la sfiorò minimamente il pensiero che stava cadendo in una trappola che l’avrebbe sconvolta. L’automobilista, però, anziché imboccare la strada che conduceva verso l’abitazione della ragazzina, si diresse verso un luogo isolato. Dopo aver arrestato l’automobile, secondo quanto denunciato dalla minorenne, avrebbe iniziato a palpeggiarla tentando poi di baciarla. La reazione della minorenne è stata immediata. È riuscita a divincolarsi e a scendere dall’auto. Non si è diretta subito a casa ma è andata direttamente a cercare il padre al quale ha raccontato la disavventura che le era capitata. Il padrenon ha perso un solo minuto di tempo. Si è recato immediatamente alla caserma dei carabinieri per denunciare il quarantaseienne, presunto autore della violenza sessuale nei confronti della figlia. Denuncia che è finita alla Procura della Repubblica che ha avviato le indagini ipotizzando il reato di violenza sessuale. La ragazzina è assistita dall’avvocato Stefano Pierantozzi. L’indagato sostiene di non avere assolutamente approcciato l’avvenente adolescente anche per scacciare le ombre sul rapporto sentimentale con la madre della presunta vittima messo a dura prova dopo questa vicenda sulla quale si spera che la magistratura possa fare luce il prima possibile nell’interesse della ragazzina e dell’indagato sul quale pende la pesante accusa.