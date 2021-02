Tentata estorsione a ex presidente del consiglio comunale, condannato investigatore privato

SAN BENEDETTO - Confermata in appello la condanna di Mauro Megna per la tentata estorsione ai danni di Marco Calvaresi. L’investigatore privato aveva ricattato l’allora presidente del consiglio comunale di San Benedetto di pubblicare video e foto di un suo familiare se non gli avesse dato del denaro. Per quella tentata estorsione, Mauro Megna fu condannato dal collegio giudicante del tribunale di Ascoli presieduto allora da Marco Bartoli a due anni otto mesi di reclusione e al risarcimento di 20mila euro alla parte lesa.



A distanza di quasi tre anni dalla sentenza di primo grado, ieri mattina si è svolto ad Ancona il processo d’Appello dopo che l’avvocato Alessandro Angelozzi, difensore dell’imputato, aveva presentato ricorso davanti ai giudici di secondo grado. Nel corso della trattazione in aula, la procura generale ha chiesto la conferma della sentenza del tribunale di Ascoli. L’avvocato Angelozzi, invece, ha chiesto l’assoluzione per il proprio assistito oppure, in via subordinata, la sospensione della pena. Ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado anche l’avvocato Nazario Agostini che rappresentava in giudizio Calvaresi.

Al termine del dibattimento, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio riservandosi la decisione che è arrivata nella serata di ieri. A questo punto ora il difensore di Megna attenderà il deposito delle motivazioni per valutare l’eventuale ricorso in Cassazione. Marco Calvaresi, tra settembre e ottobre del 2012, era stato contattato più volte, sia al telefono sia per lettera, da persone che affermavano di avere prove a loro avviso compromettenti su una sua stretta familiare chiedendo all’allora presidente del consiglio comunale 16mila euro per consegnare tutto quel materiale e non divulgarlo. Passarono giorni di dialoghi tra Calvaresi e i suoi estorsori durante i quali l’imprenditore turistico aggiornava costantemente i carabinieri che, nel frattempo, lavoravano all’organizzazione della trappola scattata. Calvaresi, per tutto il tempo, fece finta di cedere al ricatto ma il giorno in cui avrebbe dovuto consegnare la somma richiesta, coloro che lo avevano contattato, si trovarono di fronte i carabinieri.

L’operazione dei militari dell’Arma portò all’arresto di tre persone: oltre a Mauro Megna, finirono in manette Luciano Tuttobene, che poi fu assolto dal gup, e Roberto Strozzieri, che patteggiò una pena ad un anno e mezzo. Nel corso del processo emersero diversi particolari sull’organizzazione della tentata estorsione, e sfilarono anche numerosi testimoni tra cui anche l’ex assessore e presidente del consiglio comunale, Bruno Gabrielli. Dopo nove anni, finalmente, è arrivata la sentenza dei giudici della corte d’appello di Ancona

