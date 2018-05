Il temporale piega â€‹la città: strade chiuse e allagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Problemi all’Agraria e al centro. Allagamenti nella zona del Ballarin e pompieri costretti all’intervento lungo la Valle del Forno. Il maltempo che si è abbattuto sulla Riviera ha creato diversi problemi in città. Nel quartiere di San Filippo Neri, dal solito fossato di via Botticelli, ha iniziato a scendere acqua mista a fango che ha raggiunto la Statale. La prima area ad allagarsi è stata quella dell’Agraria dove i vigili urbani hanno poi dovuto interdire al traffico alcuni tratti di via Val Tiberina e di via Val Gardena proprio a causa degli accumuli di acqua che rendevano impraticabili quelle strade. Stessi problemi in un’altra area ormai abbonata agli allagamenti: quella a ridosso dello stadio Ballarin. Il tratto settentrionale di viale Colombo, nei pressi dell’impianto sportivo, è infatti tornato sott’acqua. Impraticabili ai pedoni, per una mezz’ora abbondante, le piazze San Giovanni e Garibaldi e le vie San Martino e Calatafimi. Dopo le 13 la pioggia ha rallentato e la situazione, una trentina di minuti dopo, è tornata quasi dappertutto alla normalità.