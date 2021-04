Quasi 200 confezioni per telefoni cellulari scoperti davanti alla stazione ferroviaria

SAN BENEDETTO - Ieri notte agenti del commissariato di polizia di San Benedetto del Tronto, in Via Marinai D’Italia angolo Via Oleandri, nei pressi di un bidone della spazzatura, hanno rinvenuto a terra 175 confezioni integre, contenenti vetri e pellicole protettive per telefoni cellulari ed altro materiale che potrebbero essere oggetto di furto in qualche attività commerciale di telefonia mobile. Sono in corso da parte degli agenti del Commissariato, attività d’indagine al fine di risalire alla proprietà degli oggetti sopra descritti. Ad ogni buon fine si rappresenta che qualora vi siano stati ammanchi di tali materiali all’interno del proprio esercizio si potrà contattare il commissariato al numero telefonico 0735.59071 per ulteriori specifiche.

