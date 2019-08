Tariffe impazzite: auto rimangono bloccate nel parcheggio dell'ospedale

di Emidio Lattanzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Anche gli impianti elettronici soffrono il caldo? Sarà accaduto questo l’altra sera al parcheggio multipiano dell’ospedale Madonna del Soccorso? Scherzi a parte, un imprevisto che può sembrare banale ma che ha intrappolato diversi automobilisti nel parcheggio interno per almeno un’ora prima di potere andare via.In molti hanno deciso di non uscire dal parcheggio, sabato sera, nell’area di sosta multipiano dell’ospedale Madonna del Soccorso. Questo perché, dopo le 20, il parcometro ha iniziato, probabilmente a causa di un malfunzionamento, a fornire cifre esagerate, di gran lunga superiori alle tariffe vigenti. Così ci sono state persone che per un’ora di parcheggio si sono trovate di fronte alla richiesta di sei euro e in molti hanno deciso di attendere che l’addetto reperibile raggiungesse l’ospedale per mettere mano alla situazione.