Tamponamento e incendio sul tratto maledetto dell'autostrada A14: traffico in tilt

SAN BENEDETTO - Ancora guai sul tratto maledetto dell'autostrada A14: un incidente tra i caselli di San Benedetto e Grottammare costringe i soccorritori a chiudere l'arteria per qualche ore e il traffico impazzisce anche sulla viabilità ordinaria.

Non c'è pace per l'A14, stretta tra i cantieri e le riduzioni di carreggiata per il sequestro di alcuni viadotti. L'ultimo guaio questa notte intorno alle 3,40, quando si è verificato un tamponamento tra due furgoni con uno dei due mezzi che è andato a fuoco. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, 118 e polizia autostradale. Non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma la strada è stata chiusa in ambo le direzioni per diverse ore, crenado code e porblemi a catena sulla viabilità ordinaria della zona.

