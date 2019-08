Maxi tamponamento in A14: padre e figlio di 9 anni in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I rallentamenti causati dal grande traffico di queste ore hanno dato il proprio contributo alla dinamica dell’incidente avvenuto, poco dopo le 14 di ieri pomeriggio, lungo la corsia Nord dell’A14, all’interno della galleria dell’Acquarossa in territorio di Cupra Marittima. Sulla corsia di sorpasso si sono tamponate infatti cinque autovetture una delle quali è semidistrutta. L’auto che precedeva le altre avrebbe rallentato bruscamente e i veicoli che seguivano non sarebbero riusciti ad evitare l’impatto.I feriti sono due ma, fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Si tratta di papà e figlio di nove anni, della provincia di Milano. Entrambi sono stati comunque entrambi trasportati al Madonna del Soccorso di San Benedetto per le medicazioni e i controlli del caso. Sul posto, insieme ai mezzi del 118 anche la polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio. L’incidente ha decisamente complicato una situazione già appesantita dal gran numero di auto che, in queste ore, si stanno spostando lungo l’asse autostradale. In direzione Nord per oltre mezz’ora è stato possibile transitare soltanto su una corsia fino alla riapertura resa possibile dopo l’intervento dei carro attrezzi.