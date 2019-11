Tamponamento tra quattro auto, due ferite e traffico in tilt vicino all'ospedale: città tagliata in due

SAN BENEDETTO - E' stato un tamponamento tra quattro autovetture, avvenuto in mattinata, a riaccendere le polemiche sull'inadeguatezza del tratto di Statale che attraversa l'area dell'ospedale civile dove tutto è rimasto quasi completamente paralizzato per circa un'ora. L'incidente è avvenuto intorno intorno alle 10.30 all'altezza dell'intersezione tra via Pellico e via Manara, quindi a pochissimi metri di distanza dall'ingresso dell'ospedale.

Due le persone ferite, si tratta di due donne ucraine di 43 e 39 anni per le quali è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Le due sono state accompagnate nel vicino Pronto soccorso ma, per fortuna, non avrebbero riportato conseguenze preoccupanti. Costretti a fare i salti mortali sono invece stati gli agenti di pattuglia della polizia locale arrivati sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente e per gestire la viabilità seriamente compromessa dall'episodio, con il traffico impazzito. Se si verifica un incidente in quell'area la città rischia di essere spaccata in due. Cosa che, per circa un'ora, è accaduta.

