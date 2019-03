Tacconi stroncato da malore Il chirurgo è morto a 71 anni aveva lavorato all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È morto improvvisamente all’età di 71 anni, stroncato da un malore, il medico chirurgo Gianni Tacconi. Dopo aver preso la laurea a Bologna aveva iniziato a lavorare come chirurgo all’ospedale di Ripatransone. Successivamente si era trasferito a San Benedetto del Tronto all’ospedale Madonna del Soccorso inserito nell’equipe del professor Sorge e poi del professor Mingolla. Negli ultimi anni si era dedicato alla chirurgia territoriale. Molto stimato da pazienti e colleghi Gianni Tacconi era un uomo di profonda fede religiosa. Assieme alla moglie e collega Mara Di Girolamo è sempre stato attivo nella sua parrocchia e nelle catechesi soprattutto nella catechesi prematrimoniale delle giovani coppie. Faceva volontariato come medico alla Caritas dando il suo contributo a persone povere in difficoltà. Lascia la moglie Mara e 7 figli . I funerali alle 15,30 nella chiesa di San Benedetto martire.