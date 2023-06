SAN BENEDETTO Non è di ritorno da Aracataca ma da Bali; non farà indignare gli ambientalisti ma è egli stesso attento alla natura; non farà un evento spot ma farà divertire in quella Spiaggia dei Sogni alla quale ha dedicato pure il suo libro: l’ex Camping. Torna, insomma a casa, dopo 6 anni, Nico Virgili con un format nuovo di zecca ma che - assicura - non farà rimpiangere I Super Summer Games che hanno reso famosa la Riviera delle palme in tutta Italia dal 1998 in poi.



Le motivazioni



Si chiamerà SuperTropical il nuovo festival di musica, arte, giochi, rigorosamente in spiaggia e si svolgerà nelle due date clou del 14 e 15 agosto, dalla mattina al tramonto. Determinante sarà la collaborazione dello staff del Ciquibum dello stesso Virgili che organizzerà l’intera kermesse. La Riviera delle palme, in effetti, grazie a queste iniziative di successo (per citarne altre le “Scritte umane giganti in mare”, il “Tropical Santa Claus”, i “Girotondi e i “Balli in mare da record”) è sempre all’avanguardia per quanto concerne gli eventi in spiaggia; basti pensare che appunto anche il “Jova Beach Party” (evento in spiaggia realizzato negli ultimi anni da Jovanotti) è un concept anticipato oltre 20 anni fa proprio a San Benedetto con i “Super Summer Games” che hanno caratterizzato il FerragostoCosì come l’idea di realizzare balli in mare da record innescò un sorta di gara fra le più note località balneari d’Italia e non solo, per tentare di battere i divertenti record realizzati nella Riviera delle palme. Ma, tornando al 2023 ecco alcune anticipazioni.

Il format

«Ora è il momento del Super Tropical - dice Virgili -: ho viaggiato per anni in molti luoghi del mondo cogliendo anche spunti ed idee da vari festival che si svolgono in diversi angoli della terra così da pensare a un format di nuova generazione, capace di promuove tematiche a noi molto care come quelle naturalistiche e del benessere; il benessere è una parola che abbraccia vari aspetti della persona ma per dirla in breve a noi fa piacere ad esempio che chi partecipa a questi nuovi eventi lo faccia con uno spirito di armonia con il prossimo, promuoviamo l’idea che gli eventi siano fruiti da target di pubblico di età diversa, che si avvicinino alle proposte musicali, artistiche ed anche ai giochi più goliardici, per il vero e semplice piacere della musica, dell’arte o dei giochi, e quindi facciano questo con un senso di condivisione di questi momenti con il prossimo sia esso adulto, ragazzo o bambino».



I dettagli



I dettagli, gli ospiti e il cartellone saranno comunicati più in là ma intanto val la pena, dopo Anghiò, salutare il ritorno a casa di un altro grande evento.