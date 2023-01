SAN BENEDETTO - La lettera di Spazzafumo sollecita la Società Autostrade e, nelle prossime settimane, si terrà un incontro tra Aspi e i sindaci della costa picena interessati dal passaggio dell’A14 e, soprattutto, dalle problematiche che da troppo tempo si stanno vivendo lungo il territorio a causa dei cantieri e della viabilità provvisoria ad essi conseguente.

A breve sarà aperta una tavola rotonda tra amministratori e vertici della Società Autostrade del settimo tronco di Pescara. Il tutto in seguito alla lettera che il primo cittadino aveva inviato ad Aspi e al Prefetto di Ascoli nei giorni scorsi, lettera che aveva preceduto di poche ore il tragico incidente che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato all’interno della galleria Castello di Grottammare.



L’iniziativa di Aspi



A rispondere al primo cittadino è stato direttamente il direttore del tronto, l’ingegner Christian Tucciarone che ha sottolineato come la società abbia messo in campo interventi finalizzati proprio a garantire «una maggiore sicurezza e per velocizzare la risoluzione di alcune turbative come, ad esempio, squadre dedicate alla segnalazione, equipaggi per il pattugliamento e carri di soccorso meccanico oltre a contingenti aggiuntivi di personale dell’azienda e della Protezione Civile».



Voglia di un nuovo patto



Nel ricordare che il programma dei cantieri e le finestre di sospensione dei lavori furono condivisi nel corso di un incontro tenutosi proprio a San Benedetto nel maggio scorso, l’ing. Tucciarone chiede a Spazzafumo di organizzare quanto prima un incontro per esaminare le questioni da lui poste. «La mia lettera è partita il giorno prima che si verificasse l’ennesimo, mortale incidente - spiega il sindaco di San Benedetto -. Apprezzo la risposta di Autostrade e il cordoglio manifestato dalla società per la nuova vittima, ma è chiaro che non è possibile assistere inermi a questo stillicidio fatto innanzitutto di perdita di vite umane, il che è già inaccettabile, ma anche di ritardi, interruzioni, perdite di opportunità economiche, stress psicologico».



Un incontro che vale tanto



«Accolgo dunque l’invito della società - ha detto Spazzafumo - e quanto prima convocherò un tavolo al quale saranno invitati anche i colleghi sindaci interessati al problema e i parlamentarti e rappresentanti di governo di questo territorio. Dobbiamo renderci conto se vi sono ulteriori misure da mettere in campo e abbiamo il diritto di avere una data certa per la conclusione di questa sofferenza collettiva».

L’aspetto più importante della lettera è ovviamente rappresentato dall’invito di Tucciarone ad organizzare un incontro al fine di valutare insieme le problematiche esposte dal primo cittadino sambenedettese. Incontro che sarà esteso anche agli altri sindaci e, in tal senso, le principali città della costa picena toccate pesantemente dal fenomeno sono, oltre naturalmente a San Benedetto, anche Grottammare e Cupra Marittima con i sindaci Enrico Piergallini e Alessio Piersimoni che parteciperanno al vertic