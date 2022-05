Summer Start Music Fest, che cartellone: sul palco 27 gruppi locali. Ecco tutte le date e gli orari

SAN BENEDETTO - Da inizio anno a inizio estate. Definita la scaletta del Summer Start Music Fest : dal 2 al 5 giugno, in piazza Giorgini, appuntamento con una fresca cascata di sonorità, per dare il via nel migliore dei modi alla stagione estiva. Questo particolare appuntamento, pensato dal Comune per strizzare l’occhio soprattutto ai più giovani, è sostanzialmente il recupero del “Capodanno Music Fest”: kermesse ideata dall’amministrazione Spazzafumo per salutare l’arrivo del 2022, ma poi saltata all’ultimo minuto, causa restrizioni legate all’emergenza-Covid. Ora che la pandemia ha allentato di molto la sua presa, può scattare il divertimento in piazza.



Ma vediamo qualche dettaglio in più sul programma che, complessivamente, prevede 27 performance musicali, tra singoli e gruppi. Partenza giovedì 2 giugno: Festa della Repubblica. Presentati da Gloria Conti, dalle ore 17.30 si esibiranno sul palco di piazza Giorgini: La Banda Gastrica, Sugar Friends, Filetoy, Super stereo radio e Friends. Il giorno successivo, dalle ore 21, coordinati da Angela Speca, ci saranno: Domenico “Ringo” Caselli, Clean Up, Colpo segreto del drago nascente, Quei Bravi Ragazzi e la celebre cover-band dei Queen: “Regina”. Arriviamo così a sabato 4 giugno. Presentatore di giornata: Angelo Carestia. Si parte dalle ore 18 con: Filippo Anna, Gabs, La Fabbrica del ghiaccio, Electric Airlines, Strike First, Gli inglobati (Giocondi’s band), Doctor Zagor, Vizi e Virtù, I Pupazzi.

Per l’ultimo giorno della rassegna (domenica 5 giugno, dalle ore 18) torna in campo la presentatrice Gloria Conti. Sul palco: Lizard, J-And, Utah, Marco Aloisi, Foortissimo, Smooth Latin Jazz Quartet, Amar Shahin, Freddo, I Varie Età. Insomma: un bel mix tra cantanti e band locali e non. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale sambenedettese, in collaborazione con l’agenzia Musicomania, l’AssoArtisti dell’Adriatico e l’associazione Arte Viva. «Vogliamo dar voce ai talenti di San Benedetto e dintorni» è il mantra degli organizzatori, che hanno voluto fortemente riproporre questo format, purtroppo saltato sei mesi prima per cause di forza maggiore. La partecipazione del pubblico è gratuita, così com’era stato pensato per la rassegna di Capodanno.



In attesa della musica, arriva il food. Questo weekend, infatti, sempre tra piazza Giorgini e dintorni, è previsto “Tiello Stretto”: street-food italiani ed internazionali, birre artigianali e musica dal vivo. L’evento si svilupperà su tre giorni: venerdì (dalle ore 18) sabato e domenica: dalle 12 alle 24. Tutto con il patrocinio dell’Airs: Associazione italiana ristoratori di strada. Info: 392-7881490. Inoltre, questa domenica, alle 16.30, la Pinacoteca del Mare ospita l’evento “Detective al Museo”: appuntamento speciale dedicato alle famiglie, che le vedrà protagoniste di un avvincente gioco di squadra alla ricerca di un dipinto scomparso, tra le vie del Paese Alto. Info: 353-4109069.

