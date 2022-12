SAN BENEDETTO - L’acqua dell’Adriatico fonde allegramente tre elementi: sport, tradizioni natalizie e radici sambenedettesi. Ieri pomeriggio, sesta edizione di “Babbo Natale arriva dal Mare”: organizzato dalla locale sezione della Lega Navale Italiana. Tante famiglie radunate nel piazzale Pinguino dell’area portuale per assistere ad un appuntamento che, negli ultimi due anni, è stato fermato dalla pandemia.

APPROFONDIMENTI LA STORIA I "Nipoti di Babbo Natale" nelle case di riposo: esauditi i desideri nelle lettere dei nonnini PRIMO PIANO Travestiti da Babbo Natale portano gioia e regali ai bimbi ricoverati in Pediatria





Tutti gli occhi puntati sul bacino del porto dove Santa Claus è apparso a bordo di una sfavillante slitta acquatica, scortato da un team di elfi-canoisti. Lo sbarco sulla terra ferma, svolto sotto lo sguardo della Capitaneria di porto, ha dato il via alla festa. Cori natalizi, consegna delle classiche letterine, foto-ricordo e doni per i bimbi. Tra i regali a sorpresa, l’organizzazione ha messo sul piatto anche alcuni corsi di avviamento agli sport nautici.



«Noi continuiamo a puntare molto su questa manifestazione natalizia che ci sembra la più aderente ad una città come San Benedetto che fonda la sua storia sul mare - ha detto la presidente della locale Lega Navale Italiana, Adele Mattioli -. E lo facciamo anche per avvicinare i più piccoli alle attività sportive in mare, che siano vela o canottaggio. L’obiettivo è crescere sempre più sportivi. Magari anche vincenti. Da questo punto di vista, un bell’esempio ci arriva da Francesco Lanciotti, 19 anni, nostro tesserato sin da bambino, entrato nel giro della Nazionale di canottaggio». Comunque sia: nonostante la concomitanza con altri eventi natalizi e con la finalissima di Coppa del mondo di calcio, “Babbo Natale arriva dal Mare” ha richiamato davvero molte persone; compreso un gruppo di sfollati ucraini, ai quali tutti i presenti - stimolati dallo speaker Manrico Urbani - hanno tributato un caldo applauso di vicinanza.



Intanto, nella settimana che ci porta al fatidico 25 Dicembre, le strade si vivacizzano sempre più. Oggi, il cartellone degli eventi imbastito dal Comune prevede una speciale animazione natalizia lungo l’isola pedonale, in centro. Domani, si replica a Porto d’Ascoli (piazza Cristo Re e via Turati) mentre in centro arriva “Christmas Carousel”: emozionante carillon itinerante. Dopodomani, la festa si concentra tra le vie XX Settembre, Crispi e viale De Gasperi.