Steso in piazza seminudo e con le mani nelle mutande: fermato dalla Polizia

SAN BENEDETTO - Steso in terra e con le mani nelle mutande. È la scena che diversi passanti si sono trovati di fronte nel primo pomeriggio di ieri a pochi metri dall’ingresso principale del municipio di San Benedetto.Un romeno, è rimasto parecchio tempo, infatti, in quella posizione, un atteggiamento talmente ambiguo che è stato richiesto l’intervento degli agenti di polizia locale. Che hanno proceduto all’identificazione della persona che però non aveva con sé né documenti di riconoscimento né alcun riferimento che potesse aiutare i vigili urbani a capire chi fosse in realtà quella persona. Così la polizia locale ha chiesto supporto agli agenti del commissariato di polizia e proprio negli uffici di via Crispi il romeno è stato accompagnato.