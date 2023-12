SAN BENEDETTO La Cattedrale della Madonna della Marina non è bastata a contenere tutte le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Stefania Camela, la dipendente comunale di 47 anni morta a Milano per embolia polmonare massiva dopo un intervento al naso. Centinaia di persone, tra cui l'amministrazione comunale, hanno voluto stringersi attorno a mamma Bruna e papà Lino che ancora non si capacitano del perché abbiano dovuto dare l'addio alla loro unica figlia, quella figlia in cui avevano riposto tanti sogni e aspettative, che speravano di accompagnare all'altare con un vestito bianco e non in una bara, che immaginavano avesse dato loro il braccio quando stanchi e anziani non sarebbero più stati indipendenti, che li avrebbero riempiti di carezze e baci finché il loro cuore non avrebbe smesso di battere. Invece saranno loro a dover accarezzare una lastra di marmo, ad aver avuto il tragico destino di vedere il cuore di Stefania smettere di battere, e non smetteranno di lottare fino a che non sapranno almeno il perché.

L’omelia

Una funzione toccante, celebrata dal parroco don Patrizio Spina, che con le sue parole ha commosso tutti: «Carissima Stefania niente e nessuno potrà mai separarti dall’amore delle persone che tu hai conosciuto. Né la tribolazione, né l’angoscia e neanche la morte. Vivi in Dio e riesci a comprendere ciò che per noi è incomprensibile, la gentilezza e l’attenzione che hai messo nelle cose di questa terra ti prego di metterle in questo momento per aiutare chi è su questa terra e vive un momento tanto faticoso».

A ricordarla al termine della messa anche il sindaco Antonio Spazzafumo, le sue colleghe e il compagno Sibillo. «Mai avrei pensato di dover essere qui a ricordare la tua scomparsa – spiega tra le lacrime il primo cittadino di San Benedetto -. Saresti dovuta tornare a lavorare, riprendere il ritmo frenetico per organizzare le giornate, eri già organizzata con le tue colleghe. Ha lavorato con me tre settimane e ha portato allegria e professionalità, poi prima di partire per Milano mi ha confidato il tipo di intervento che doveva fare, ci scambiammo delle opinioni, la rassicurai e quel giorno mi scrisse che era contentissima. Una cosa bella che mi lascia e mi rende sereno è aver lasciato a Stefania gli ultimi momenti di grandissima gioia e serenità, questo momento rimarrà dentro di me per sempre». «Una ragazza di grandissimi valori – il ricordo del compagno -. Chi doveva garantire un suo diritto probabilmente non ha usato coscienza. Grazie a tutti voi che siete qui. Le parole sono poche e superflue, io prometto a Stefania che cercheremo la giustizia che merita».