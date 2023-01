SAN BENEDETTO - Arriva il parcheggio per 161 auto alla stazione con car sharing e colonnine per ricaricare le macchine elettriche Il prossimo 31 gennaio si terrà l’incontro tra Comune e RfI. Rete Ferroviaria Italiana, infatti, punta sulla stazione di San Benedetto dove a breve prenderà vita un parcheggio blu all’interno dell’area sosta con tanto di mobilità alternativa ed entro l’estate sarà pronto il progetto per la riqualificazione dell’intera infrastruttura.

Il summit



Il prossimo 31 gennaio è in agenda un incontro tra RfI e l’amministrazione comunale proprio per discutere del progetto e sollevare alcune osservazioni all’elaborato. La superficie del parcheggio a nord della stazione è di 4.700 metri quadrati all’interno della quale troveranno spazio stalli blu a pagamento, spazi riservati ai disabili, al car sharing, alle auto elettriche e per i locker. Precisamente il progetto prevede 4 posti auto per disabili, due locker (depositi) per il ritiro dei pacchi, 11 posti auto riservati alla Polfer, 161 stalli blu di cui 147 liberi, 8 per auto elettriche infatti ci sarà una pensilina dove potranno essere ricaricati i veicoli elettrici con tanto di colonnine per ricaricare e 6 per il car sharing dove si potrà condividere l’utilizzo di un’auto tra più persone, così come si potrà raggiungere la stazione in bici, lasciarla custodita per poi salire sul treno. Intervento che sarà accompagnato anche a un arredo complessivo dell’area con tanto di verde.

Rfi dopo essere tornata in possessore dell’area ha deciso di ammodernarla e gestirla attraverso la società di Trenitalia Metropark. E proprio di questo elaborato si discuterà nell’incontro in programma per il 31 gennaio dove il Comune potrebbe chiedere alcuni correttivi. Era lo scorso marzo quando il parcheggio della stazione ferroviaria è tornato a disposizione di RfI mentre fino ad allora era stato gestito dal Comune e quindi dalla Multiservizi. Con questo passaggio infatti l’amministrazione perderà gli incassi annuali che derivavano dalla gestione di questa zona sosta per circa 60mila euro l’anno. Lo stesso ente ferroviario in quell’occasione disse: «L’area di parcheggio è al momento oggetto di un più ampio progetto di sviluppo e di valorizzazione da parte del gruppo Ferrovie dello Stato» era stata la dichirazione. Poche parole che confermavano la volontà di non rinnovare la convenzione con il Comune.



Le intenzioni



Ma non finisce qui, infatti Reti Ferroviarie Italiane entro l’estate elaborerà un progetto di riqualificazione dell’intera stazione con eliminazione delle barriere architettoniche che oggi rendono inaccessibile la struttura. I lavori dovranno essere pronti per la fine del 2024. «La realizzazione del nuovo parcheggio e la stessa riqualificazione della stazione – commenta l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – sono la prova che RfI intende investire in questo snodo viario considerandolo importante e strategico nella tratta adriatica. Si andrà a realizzare anche un collegamento con la ciclabilità urbana e si darà una svolta alla mobilità alternativa prevedendo car sharing e colonnine per le auto elettriche. Un investimento importante per tutta la città».