La Polfer ritrova bimbo di 4 anni che si aggirava da solo alla stazione di San Benedetto

SAN BENEDETTO - Era sfuggito al controllo dei genitori ma non è sfuggito alla presenza vigile degli agenti della Polizia di Stato che in pochi minuti li hanno restituito a mamma e papà. Un bambino di soli 4 anni girovagava da solo all’interno della stazione ferroviaria di San Benedetto quando gli agenti della Polizia ferroviaria, nel corso dei consueti servizi di vigilanza in stazione, hanno notato il suo sguardo smarrito e preoccupato. Dopo averlo avvicinato e accompagnato in ufficio per tranquillizzarlo, hanno appreso che si era allontanato dai genitori, pertanto, si è provveduto ad allertare i colleghi del territorio nonché, essendo giornata dedicata al mercato cittadino proprio nei pressi della stazione ferroviaria, i bancarellari presenti sul posto. E proprio grazie a loro che il papà, si è presentato presso gli uffici del posto Polfer di San Benedetto dove ha potuto riabbracciare il proprio figlioletto.

Ultimo aggiornamento: 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA