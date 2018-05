Picchia lo steward sul bus che gli chiedeva di controllare il biglietto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Uno steward della Fifa Security in servizio su un pullman della Start nei perssi di una fermata a Porto d'Ascoli di San Benedetto è stato aggredito da un passeggero proveniente dall'est Europeo che non voleva esibire il biglietto per i rituali controlli. Lo steward della Fifa Security è stato quindi aggredito dall'ergumeno ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto. A seguito dell'aggressione verrà sporta denuncia nei confronti del passeggero violento. Il giro di vite imposto dai vertici aziendali della Start ha inevitabilmente comportato la reazione scomposta da parte di alcuni furbetti dei trasporti pubblici.