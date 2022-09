SAN BENEDETTO - Il caro bollette si abbatte anche sul Comune di San Benedetto. Fatture di utenze alle stelle tra luce e gas. In questi giorni è in atto una ricognizione da parte dell’Ufficio Finanze per poter poi adottare misure e tagli, a partire dalle luminarie natalizie.



Le bollette salate

L’arrivo di bollette salate non sta preoccupando solo le famiglie e quindi le utenze domestiche ma anche i grandi enti a partire dal Comune alle prese con le fatture della luce e del gas per gli uffici pubblici, l’illuminazione pubblica e le scuole dell’obbligo. Si parla di fatture con almeno il 50% in più di costi rispetto al passato per una cifra in più che si aggira sui 700mila euro. Fortunatamente nei mesi passati c’erano stati stanziamenti previdenziali, per cui erano state messe da parte cifre per far fronte a costi maggiorati, ma ora bisognerà vedere se saranno sufficienti a coprire le spese.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Fermo, l'allarme del presidente Erap: «Il caro bollette farà aumentare la morosità. Nessuno sfratto ma aiutateci»

Le utenze in questione sono quelle di luce e gas per i riscaldamenti dei tre Istituti scolastici comprensivi, a cui si aggiungono tutti gli uffici e le strutture comunali dai musei al teatro. E di bollette quasi triplicate ha parlato il sindaco Spazzafumo nel corso di un incontro di maggioranza, esprimendo tutta la sua preoccupazione per costi lievitati che il Comune avrà difficoltà a fronteggiare, così come avviene da parte di aziende e imprese. Proprio entro questa settimana l’assessore al bilancio Domenico Pellei dovrà affrontare una ricognizione dettagliata assieme all’ufficio finanze per valutare le cifre esatte e le misure da adottare.



Le soluzioni

Il primo provvedimento a cui si sta pensando è quello di eliminare o comunque razionalizzare le luminarie natalizie. In passato, già nei primi giorni di settembre, si cominciava a mettere mano alle scenografie natalizie da installare in centro e in tutte le vie della città, ma vista la situazione del caro bollette la decisione potrebbe essere proprio quella di tagliare festoni e luci, non solo per un risparmio energetico, ma anche per dare un segnale alla città che si trova in difficoltà.

Le luminarie

Lo scorso anno lo stanziamento per le luminarie fu di 60mila euro. Non è escluso che i commercianti, da parte loro, possano decidere di finanziare completamente le luminarie senza gravare sul Comune. Anche in questo caso si terranno incontri per adottare eventuali decisioni, assieme a quelle che saranno le manovre messe in campo dal Governo a partire da una riduzione dell’illuminazione pubblica in tutta la città. Va detto che già il rinnovo delle luci al Molo sud è stato effettuato utilizzando corpi illuminanti a Led, ad alta efficienza e quindi a basso consumo.