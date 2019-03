Perseguita la ex e devasta il negozio dove lavora Donna salvata dai passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ha atteso che l’ex moglie finisse di lavorare al forno poi, quando non era neppure ancora sorto il sole, si è presentato combinandone di tutti i colori. L’episodio, l’ennesimo atto di stalking e violenza psicologica, è accaduto proprio nelle ore in cui si stava celebrando la festa della donna ed ha avuto per protagonista un trentatreenne di origini siciliane e la sua ex moglie che è stata letteralmente salvata da alcuni passanti che hanno avuto la prontezza di spirito di chiamare i carabinieri. A fermarlo sono stati i carabinieri allertati da alcuni passanti che, sentendo le urla hanno chiamato le forze dell’ordine. L’arrivo dei militari ha forse evitato che, dagli oggetti presenti nel negozio, la violenza potesse trasferirsi anche sulla donna. La sua ex consorte lo ha già denunciato più volte per reati dello stesso tipo e, non a caso, i pronunciamenti del Tribunale sono stati presi proprio in virtù della sua pericolosità.