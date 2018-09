«Diffondo i nostri video hard se non mi fai entrare in casa» Guardia giurata nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - «Fammi entrare in casa o diffondo i nostri video hard». La minaccia sarebbe stato l’ennesimo tentativo per riavvicinarsi alla ex, ma dopo messaggi continui, appostamenti e un’aggressione fisica, la donna lo ha denunciato. Ieri una guardia giurata di 41 anni residente nel Piceno è stata rinviata a giudizio per stalking e lesioni. Le condotte contestate sarebbero state poste in essere da dicembre del 2016, ovvero dalla fine del rapporto con una giovane residente a Civitanova, fino alla fine di marzo dell’anno seguente. In base a quanto ricostruito dalla magistratura inquirente in quei mesi l’uomo avrebbe perseguitato la ex molestandola telefonicamente con messaggi continui. Le richieste erano tutte uguali: un incontro per parlare della loro relazione, riallacciare la loro relazione o ancora, sapere con chi fosse la ragazza. Il quarantunenne si sarebbe presentato a casa della giovane pretendendo di entrare e minacciandola di diffondere i video dei loro rapporti sessuali se non avesse aperto la porta. In altre circostanze il presunto stalker si sarebbe presentato nei luoghi frequentati dalla ex per poterla avvicinare e per parlarle. Un crescendo di pressioni che la donna aveva affrontato con ansia e paura per la propria incolumità. E una notte quella paura si è manifestata in tutta la sua drammaticità. Con il consenso di lei la guardia giurata era entrata in casa, lui le avrebbe chiesto per l’ennesima volta di tornare insieme ma al rifiuto di lei, avrebbe prima rotto oggetti e suppellettili che erano in casa poi avrebbe sfogato la propria rabbia sulla donna picchiandola alle braccia e alle gambe e afferrandola al collo. Ieri la donna si è costituita parte civile con l’avvocato Federica Nardi. L’imputato, difeso dall’avvocato Gennaro Eufemia, è stato rinviato a giudizio. Il processo a suo carico si aprirà il prossimo 16 maggio.