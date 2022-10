SAN BENEDETTO - L’estate 2023 aprirà con lo spettacolo delle Frecce tricolori. Va verso la conferma l’appuntamento con l’Aero Club che aveva proposto alla Riviera uno show proprio tra maggio e giugno del prossimo anno.



Nei mesi scorsi era avvenuto il primo contatto tra l’Aero Club e l’amministrazione comunale proponendo il cielo di San Benedetto come possibile cornice per l’esibizione delle Frecce Tricolori nel 2023. In questo modo San Benedetto sarebbe unica località delle Marche indicata dall’Aero Club di Ancona nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’Arma dell’Aeronautica Militare. Nel frattempo c’è stata anche una lettera inviata al sindaco Spazzafumo per formalizzare la proposta, quindi manca solo l’ufficializzazione. Il programma prevede, oltre alla pattuglia acrobatica, esibizioni di aerei, elicotteri, paracadutisti e idrovolanti. Si tratterebbe di un ritorno per le Frecce tricolori che nel giugno 2019 colorarono il cielo sambenedettese facendo da apripista all’estate. Fu un grande successo di pubblico con oltre 10mila persone che non vollero perdersi lo show affollando le spiagge per godersi lo spettacolo dell’Air show. Iniziativa che richiese una grande organizzazione a livello di viabilità e sicurezza vista anche la presenza massiccia di turisti. Una sfida che venne accolta dall’allora sindaco Piunti con il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine e in primis della Prefettura rappresentando un grande appuntamento per la Riviera. In quell’occasione la location di riferimento fu spiaggia libera dinanzi alla pineta del campo “Merlini” (campo Europa). Inoltre il tratto del lungomare sorvolato dalle Frecce venne chiuso al traffico e furono installati spazi espositivi e postazioni commerciali che diedero vita ad un lungo mercatino. Quindi non solo Frecce ma anche attrazioni e iniziative a contorno dell’appuntamento aereo.



Lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, costerebbe intorno ai 70mila euro più Iva. Aspetto alla base di più di una perplessità viste anche le ristrettezze economiche del periodo e dei tagli che l’amministrazione dovrà andare a eseguire sul fronte delle spese. Basti pensare al cartellone natalizio che ancora non riesce a decollare proprio per le scarse finanze a disposizione del Comune. La questione verrà portata all’attenzione anche della maggioranza nonostante la decisione sembra sia stata già presa. L’Air show, infatti, viene visto da sempre come un volano per la stagione turistica in grado di richiamare tanta gente e di garantire un forte ritorno di immagine alla Riviera.