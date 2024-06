SAN BENEDETTO Il Riviera delle Palme come lo Juventus Stadium. È questa l’idea del patron Vittorio Massi che chiede all’amministrazione di inserire anche l’area dello stadio nel Piano particolareggiato che si andrà a realizzare sulla zona Brancadoro.



L’idea che attrae



Negozi, ristoranti, servizi, una zona fiera e un skybox ovvero sale coperte per assistere alle partite. Ci potrà essere tutto questo attorno al Riviera delle Palme se l’area sarà inserita nel Piano particolareggiato di iniziativa pubblica che il Comune sta predisponendo e per il quale ha stanziato 60mila euro dall’avanzo di bilancio. Operazione quest’ultima che ha subito attirato l’attenzione del presidente Massi, il quale è intervenuto chiedendo all’amministrazione comunale di inserire all’interno del Piano non solo le aree private ma anche quelle comunali su cui insistono sia lo stadio che il Palazzetto dello Sport. Il timore del patron è che con questa operazione urbanistica si vada a contemplare solo le aree di Rapullino, D’Isidori, Piergallini & Pignotti e Bruni escludendo tutta l’area di proprietà comunale ma che rientra nel comparto Brancadoro.



I servizi



Lo stadio se inserito nel Piano particolareggiato potrà essere riqualificato e soprattutto arricchito di servizi. Quali? Negozi sportivi, ristoranti, bar, zone per l’accoglienza e fieristiche escludendo, almeno per ora, hotel o altre strutture ricettive. In qualche modo viene rispolverato l’elaborato che dai tempi del patron Gaucci a oggi viene riproposto per dotare il campo sportivo di servizi come avviene in gran parte degli stadi italiani. «L’idea spiega l’architetto Albino Scarpantoni tecnico di Massi – sarebbe quella di riproporre la struttura dello Juventus Stadium. Trattandosi di un’area, quella Brancadoro, totalmente a destinazione sportiva non si dovrebbe perdere l’occasione anche di potenziare il Palazzetto creando un’intera area polifunzionale. Oltre che per rendere l’impianto più accessibile attraverso scale mobili e ascensori. Speriamo quindi che in questa operazione, che il Comune sta per intraprendere, non venga isolata l’area del Riviera altrimenti si perderebbe una grande occasione per lo sviluppo sportivo e non solo della città ricordiamo che l’impianto potrebbe essere impiegato anche per accogliere eventi durante l’estate e non solo per ospitare una partita ogni due settimane».