Si staccano grossi â€‹pezzi di cemento: paura nel sottopasso

SAN BENEDETTO - Tragedia sfiorata in via Virgilio dove è stato necessario l’ intervento di vigili urbani, pompieri, Reti Ferroviarie Italiane e operai del Comune, nel sottopassaggio a seguito della caduta di alcuni pezzi di cemento dal solaio del ponte sopra il quale corrono i binari. Il cemento, diversi frammenti e tre grossi, è caduto sul lato sud della struttura, all’interno del corridoio riservato al passaggio pedonale.Ad accorgersi del distacco e a segnalarlo subito alla polizia locale è stato un consigliere comunale, Stefano Muzi che ieri mattina è transitato nel sottopasso e ha visto i blocchi». Poco dopo, il corridoio è stato recintato dalla polizia locale la cui centrale operativa ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco. Così una squadra di pompieri, partita dalla caserma sambenedettese di corso Mazzini, ha raggiunto l’area per predisporre l’intervento di messa in sicurezza.