Spogliò il patrimonio â€‹di una donna e affitta in nero: maxi sequestro

SAN BENEDETTO – Spogliò il patrimonio di un’anziana possidente che gli aveva affidato la procura ed in più evadeva le tasse sugli affitti del suo piccolo “impero” immobiliare: sequestro milionario della Finanza.Si sono concluse in questi giorni le indagini di polizia economica e finanziaria che, nel marzo del 2017, avevano portato le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno a sottoporre a sequestro preziosi, titoli e contanti per oltre 3 milioni di euro, frutto delle distrazioni effettuate dall’ottantottenne in danno di una coetanea P.M., benestante nubile e senza figli. Gli approfondimenti delle indagini ad individuare altre distrazioni di beni, effettuate in tempi pregressi dallo stesso uomo, nei cui confronti si è proceduto anche a ricondurre a tassazione i profitti illecitamente acquisiti, segnalando agli Uffici Finanziari una massa impositiva sottratta all’Erario di 1,8 milioni di euro, alla quale si è aggiunta anche una discreta parte di denaro (circa 150.000 euro) derivante dalle locazioni “in nero” di 22 appartamenti di proprietà dello stesso, ubicati in San Benedetto del Tronto (AP), per le quali sono stati altresì recuperati 31.000 euro di imposta. Quanto di nuovo rilevato dai Finanzieri ascolani ha consentito infine di sottoporre a sequestro a San Benedetto del Tronto (AP), 4 appartamenti di proprietà dell’anziano, per un valore stimato di circa 500.000 euro, beni che, costituendo “l’equivalente” delle imposte sottratte all’Erario.