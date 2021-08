San Benedetto medaglia d'oro delle spiagge a misura di bambino: un'indagine della Jfc la incorona

SAN BENEDETTO - Medaglia d’oro per le spiagge a misura di bambino. Dopo l’oramai storica presenza nel gruppo storico delle Bandiere Verdi dei pediatri italiani, ecco che la Riviera - alla viglia di un Ferragosto da sold out - si piazza anche sul gradino più alto della classifica stilata da Panorama turismo-mare Italia l’Osservatorio italiano del Jfc delle destinazioni balneari.



L’indagine

In 35 pagine dettagliate vengono analizzate mode e tendenze della stagione, nel periodo 21 giugno/3 luglio 2021. Ebbene la destinazione balneare che è considerata dai nostri connazionali quella più “rilassante e tranquilla” nel panorama turistico nazionale. E, nel dettaglio, la destinazione balneare che viene considerata dagli Italiani come quella in grado di rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle famiglie con bambini, al primo posto si colloca San Benedetto. «Siamo medaglia d’oro - dice raggiante il sindaco Pasqualino Piunti -. Con la mia amministrazione dopo il 3° posto ottenuto tra le città turistiche per accoglienza, anche questo risultato è stato centrato. Frutto di un lavoro corale di squadra, collegato anche alla percezione della sicurezza sanitaria riguardo al Covid. Un grande risultato ci proietta a livello di visibilità nazionale e internazionale e mostra una città sempre più progaonista. Dobbiamo questo a tanti fattori tra i quali gli spazi per i bambini». A questo proposito il sindaco prende anche l’impegno di fare un bando per riqualificare la Bambinopoli del centro oramai da troppo tempo in abbandono. Anche per Nicola Mozzoni presidente degli albergatori si tratta di un traguardo importante. «Mi riempie di orgoglio vedere San Benedetto prima nella classifica delle destinazioni più family - dice il presidente -, sono sicuro che lo sia e che quello sia il punto da cui partire per riportare in alto la nostra magnifica città. Non essere presenti nelle altre classifiche (divertimento, sicurezza sanitaria e relax/tranquillità) ci fa capire dove dobbiamo lavorare per migliorare. Spingere i punti di forza e migliorare quelli di debolezza è la ricetta giusta. Per quanto riguarda l’andamento ad oggi - anche per scaramanzia - confermo un trend positivo, sicuramente migliore del 2020 e leggermente inferiore agli anni precovid, ma confermo che il turismo di San Benedetto è un turismo familiare ma anche di coppie over 35 attente alla parte culturale e culinaria. Il turismo di anziani è praticamente scomparso, invece, anche causa Covid.



I pediatri

Anche Italo Farnetani, presidente delle Bandiere Verdi dei pediatri che è recentemente stato ospite della città spiega il risultato: «La vocazione familiare di San Benedetto la portò a ottenere la Bandiera Verde fin dal primo anno: è sempre stata riconfermata ma ogni anno sono stati potenziati i servizi per bambini e famiglie. Quest’anno ho trovato la città ancora più attrezzata, in particolare i servizi di salvataggio che ho visto sempre attenti e presenti in acqua con i patini di servizio. Mi ha fatto piacere vedere particolarmente attiva l’animazione in spiaggia, con un grande coinvolgimento di bambine e adulti, importante per superare lo stress dovuto al necessario isolamento imposto dalla pandemia».

