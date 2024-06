SAN BENEDETTO - Bombole, maschere ed olio di gomito. Un gruppo di sub-ecologisti toglie i rifiuti incastrati tra gli scogli. E’ successo ieri mattina, nel tratto di mare dinanzi al circolo nautico Ragn'A Vela: zona Ragnola.

Legambiente e Tridacne

L’iniziativa ha visto collaborare Legambiente e l’associazione sportiva Tridacne: specializzata nelle attività subacquee. E’ stata passata al setaccio anche la spiaggia libera sulla sponda Nord del torrente Ragnola. I risultati della pulizia hanno fatto emergere un malvezzo da stigmatizzare: «Abbiamo trovato molti rifiuti derivanti dal consumo di cibo e bevande d’asporto - sottolinea Kessili De Berardinis: referente locale di Legambiente -. Certo, è bello mangiare qualcosa a due passi dal mare; ma poi bicchieri, contenitori, stagnole e quant’altro non possono essere lasciati lì. Ci appelliamo al buonsenso di tutti, affinché la spiaggia possa restare pulita durante l’estate». Sotto lo sguardo incuriosito di moltissimi bagnanti, sono poi scesi in acqua i sommozzatori che hanno scandagliato le barriere frangiflutti.

Il prete-sub

Presente anche il celebre prete-sub Francesco Ciabattoni: parroco della Sacra Famiglia di Ragnola. «Il fondale è molto pulito e si possono vedere tante specie marine - riferisce il Don, al termine di un’intensa opera di osservazione e ripulitura -. Il problema è che sulla scogliera sono incastrate davvero molte cose. Dalle reti ai copertoni, passando per cavi elettrici ed altro materiale derivante dalle attività di pesca. Noi abbiamo fatto il possibile per pulire, ma in un’unica mattinata è davvero impossibile portar via tutto». Soddisfatta la direttrice regionale di Legambiente, Marzia Mattioli, presente ieri in spiaggia: «La protezione dell'ambiente marino è una priorità per noi, e con l’aiuto dei subacquei, possiamo fare una reale differenza nella nostra comunità».