SAN BENEDETTO - Un sopralluogo congiunto per vedere come realizzare, a livello operativo, una spiaggia per cani subito a Nord del porto. Ad annunciarlo, il vicesindaco Tonino Capriotti. Coinvolti nell’imminente ispezione: Comune, guardia costiera e Autorità di sistema portuale. Il tema è stato analizzato durante il consiglio comunale. A sollevare la questione, con un’interpellanza, il consigliere Simone De Vecchis del gruppo misto che ha raccolto qualche dato interessante: «Il 97% degli alberghi sambenedettesi accoglie gli animali e, secondo alcune stime, circa un quarto dei turisti porta con sé il proprio amico peloso durante la vacanza».

La richiesta

Questa mole di persone (alla quale si aggiungono pure i cinofili della Riviera e dell’hinterland) viene vessata dall’assenza di uno spazio pubblico attrezzato per portare Fido al mare. Una lacuna che si ripete da diverse estati. Sarà così anche in quella 2024? L’amministrazione del sindaco Spazzafumo è al lavoro. Capriotti ha sottolineato come sia stata presentata una prima ipotesi di sistemazione della spiaggetta vicino al Molo Nord. Un’area che non ricade nelle dirette competenze municipali e, al momento, è sottoposta (in teoria) a limiti d’utilizzo. «Lo scorso dicembre si è svolta una riunione con la Capitaneria e l’Autorità portuale - rivela il vicesindaco -. Si è deciso di svolgere un sopralluogo, in fase di organizzazione, per valutare lo stato dei luoghi e le zone d’accesso. Si sta anche valutando la formula giuridica per consentire all’amministrazione l’uso di quella spiaggia: concessione, protocollo d’intesa o gestione temporanea. Scelta da ponderare anche in termini economici». Insomma: qualcosa si muove. Inoltre, Capriotti afferma che verrà fatta un’opera di sensibilizzazione tra i concessionari di spiaggia, affinché gli chalet sfruttino la possibilità (prevista dal 2019 ma, finora, poco utilizzata) di attrezzare appositi spazi delimitati per accogliere cani. «Va bene questa soluzione - ha replicato Simone De Vecchis - ma credo che occorra dare un’adeguata offerta anche a quelle persone che scelgono di non andare negli chalet a pagamento, preferendo le spiagge libere».

Le Doggy Beach

Su questo fronte, l’esponente del Misto è tornato a chiedere un adeguamento del piano di spiaggia alle ultime normative regionali, per realizzare almeno tre Doggy Beach pubbliche lungo la costa sambenedettese. Il vicesindaco Capriotti si è detto favorevole ad una complessiva revisione del piano ma, certamente, i tempi non saranno brevi. Addirittura nel maggio 2018, l’allora l’assessore al turismo Pierluigi Tassotti annunciò una modifica al piano di spiaggia per creare due nuovi lidi dedicati ai cinofili ma non se ne fece nulla. Dunque, almeno per l’estate 2024, le speranze sono riposte nella spiaggetta a Nord del porto e nella sensibilità dei concessionari.