Spiagge libere: niente prenotazioni ma controlli a tappeto. Ecco tutto quello che cambierà

SAN BENEDETTO - Niente prenotazioni, ma controlli a tappeto. Ecco l’ultima novità sulla gestione delle spiagge libere sambenedettesi per l’estate 2021, emersa da un vertice tecnico-politico svoltosi nella mattinata di ieri. Rispetto alle anticipazioni filtrate nei giorni scorsi, dal Comune hanno impresso un deciso cambio di rotta. Infatti, viene mandato totalmente in soffitta l’intero sistema di prenotazioni che ha caratterizzato la scorsa estate. Non solo quello telematico (con la piattaforma web “t.sbt.it”) ma anche quello telefonico, su coi fino a qualche giorno da l’amministrazione comunale sembrava voler puntare tutto.

«Si potrà accedere alle spiagge libere senza prenotare in anticipo. Ma, ovviamente, occorrerà rispettare tutti i limiti anti-contagio che la pandemia c’impone. Dunque distanziamento e niente assembramenti» scandisce il consigliere comunale della Lega Emidio Del Zompo: presente al summit come delegato ai problemi della spiaggia. «Il rispetto di questi limiti sarà controllato dal personale di una società di vigilanza privata, con cui il Comune sta stipulando un apposito accordo» prosegue l’esponente dell’amministrazione Piunti, rimarcando che i vigilantes dovrebbero essere in servizio tra le ore 9 e le 12 e tra le 16 e le 19.

«Per il Comune, questa operazione avrà un costo di circa 25mila euro più Iva – prosegue Del Zompo – e partirà entro i primi 10 giorni di giugno. Per il Comune, questa soluzione è economicamente più vantaggiosa rispetto al complesso sistema di prenotazioni e si è scelto di andare su questa strada anche perché, fortunatamente, quest’estate l’emergenza Coronavirus è decisamente meno grave rispetto al 2020. Ma la guardia non sarà abbassata e, come già annunciato dal sindaco Piunti, in controlli sulle spiagge libere saranno più capillari dello scorso anno». Insomma: niente comitive strette strette tra i teli mare. E per fare conoscenza meglio parlarsi da lontano e muniti di mascherina



La riunione in questione era coordinata dalla segretaria generale del Comune, Maria Grazia Scarpone e vi hanno preso parte i principali dirigenti interessati: Germano Polidori (gestione del territorio) Pietro D’Angeli (servizi al cittadino) ed Antonio Rosati: responsabile delle finanze. Su preciso interessamento di Del Zompo, si è fatto il punto anche sulla spiaggia per cani: spazio del quale, attualmente, San Benedetto è sprovvista. Stando al resoconto del consigliere, il dirigente Polidori ha fatto sapere che ci potrebbero essere importanti sviluppi sull’utilizzo della spiaggia a Nord del porto.

