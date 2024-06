SAN BENEDETTO - Iniziata ieri, va avanti ininterrottamente fino a domenica 8 settembre. È la lunga stagione di lavoro dei baywatch. Gli “angeli in canottiera rossa” sono tornati a vegliare sulla sicurezza dei bagnanti ed è stato un inizio col botto. Infatti, complici le temperature particolarmente calde, ieri la spiaggia era affollata come in piena estate. Il servizio di salvamento a mare è operativo dalle ore 10 alle 18; lungo la costa sambenedettese sono presenti 29 bagnini. Durante la stagione, i baywatch daranno il loro supporto anche nello svolgimento di manifestazioni acquatiche. Prima in agenda: la gara di nuoto dei “Miglio Marino”, prevista per il 22 giugno (ore 18) nel tratto di mare antistante tra le concessioni 66 e 109.