Si è spenta a 55 anni Paola Merlini, lutto in municipio: questa mattina l'ultimo saluto

SAN BENEDETTO - Lutto in municipio. È scomparsa all’età di 55 anni, al termine di una malattia, Paola Merlini, funzionaria dell’ufficio tributi del Comune. Il suo sorriso e la sua gentilezza sono gli aspetti che, quanti la conoscevano, hanno ricordato maggiormente in queste ore.

LEGGI ANCHE:

Il governo si insabbia. I balneari alzano la voce: «Nelle Marche siamo il motore del turismo e si dimenticano di noi»

Tanti i messaggi di chi aveva condiviso con Paola momenti di lavoro o di amicizia. La prima a ricordarla è stata l’assessore Emanuela Carboni in un post su Fb dicendo: «Un destino troppo crudele si è accanito contro di lei». Non era stata una vita facile quella di Paola che aveva dovuto affrontare grandi prove , ma lo aveva fatto sempre con forza e determinazione senza perdere mai il suo sorriso.

A ricordarla anche il consiglio comunale e l’intera giunta che si si sono stretti con affetto alla famiglia e l’hanno ricordata dicendo: «È stata una funzionaria competente, apprezzata per la pacata gentilezza con cui si è sempre relazionata con colleghi e cittadini». Paola Merlini dopo il diploma si era laureata e per un periodo aveva lavorato in uno studio commercialista per poi diventare dipendente comunale nel settore tributi. Lascia il marito Giovanni Spinozzi e i figli Mattia, Giulia e Marco. I funerali saranno celebrati questa mattina da padre Giancarlo Corsini alle 10.30 nella chiesa di San Pio X dove la salma arriverà partendo dalla sua abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA