Panetti di hashish marchiati coi nomi dei calciatori: arrestato con 20mila euro di stupefacenti

SAN BENEDETTO - Utilizzava i nomi dei calciatori famosi per classificare la "partita" di hashish in base al peso e alla qualità e aveva trasformato la propria abitazione in una sede di stoccaggio della droga.

LEGGI ANCHE:

All'interno, al momento in cui la polizia è entrata per perquisire tutto, c'erano hashish e marijuana per un valore commerciale complessivo di circa ventimila euro. Per un peso totale di circa un chilo e mezzo.

E' l'operazione messa a segno dagli agenti del commissariato di San Benedetto che hanno intercettato un giovane e, basandosi sul proprio fiuto, lo hanno seguito arrivando fino al sequestro avvenuto nella giornata di sabato. La vicenda è iniziata sulla sopraelevata di San Benedetto grazie al "fiuto" degli agenti in borghese che hanno intercettato un ventiquattrenne, già noto alle forze dell'ordine per episodi non collegati alle sostanze stupefacenti, sfrecciare in sella ad una Yamaha. La persona era nota per episodi pregressi come, ad esempio, un atto di resistenza a pubblico ufficiale. Ma ad incuriosire ulteriormente i poliziotti c'era il fatto che il giovane non avrebbe potuto essere in sella a quel motociclo dal momento che erano a conoscenza del fatto che la patente gli era stata sospesa. Hanno infatti approfittato di un rallentamento del traffico, sulla Statale in territorio di Martinsicuro, per entrare in azione. Il ventiquattrenne, resosi conto della presenza dei poliziotti, ha lasciato la moto e si è messo a fuggire a piedi lanciando alcuni pacchetti che aveva addosso ma che sono poi stati recuperati dalla polizia. Dentro c'erano 400 grammi di hashish. L'uomo, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato, non senza fatica, ed è scattata la perquisizione domiciliare nell'abitazione di Ragnola dove il ventiquattrenne vive con alcuni familiari. Nell'abitazione sono stati trovati oltre 900 grammi di marijuana oltre al materiale per il confezionamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA