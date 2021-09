In giro sul monopattino nascondeva un panetto di hashish nel marsupio, arrestato pusher di 19 anni

SAN BENEDETTO - I carabinieri della compagnia di San Benedetto del Tronto hanno arrestato un ragazzo di 19 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era su un monopattino elettrico in giro in pieno centro cittadino. Appena ha notato i carabinieri nei paraggi si è subito innervosito. I militari dell'Arma hanno notato il suo atteggiamento sospetto e quindi è stato subito fermato. Sottoposto a perquisizione i carabinieri hanno scoperto che nel marsupio nasdcondeva un panetto di quasi un etto di hashish. E' stato quindi condotto in caserma e successivamente arrestato per spaccio di droga.

